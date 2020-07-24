ЄБРР підтримує програму українських реформ - президент банку

Президент Європейського банку реконструкції і розвитку Юрген Рігтерінк підтвердив підтримку програми реформ України і привітав Київ із підписанням кредитної угоди з ЄС.

Про це він написав у Twitter.

«Було проведено чудову дискусію з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої ми підтвердили підтримку ЄБРР програми реформ і обговорили шляхи прискорення взаємодії з державним сектором", - написав він.

Рігтерінк привітав Україну з нещодавнім підписанням меморандуму і кредитної угоди про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС в сумі 1,2 млрд євро, а також з успіхом випуску єврооблігацій.

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Він ретвітнув повідомлення Зеленського зі словами подяки банку за підтримку: «ЄБРР уже інвестував в Україну 300 млн євро у 2020 році, Україна цінує підтримку Банку. Приємно, що Юрген Рігтерінк відзначив наші важливі реформи: боротьбу з корупцією, закони про концесію, ринок землі, приватизацію, банки. Ми хочемо змін заради українців. Радий, що це видно й на відстані», - написав Президент України в Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня Україна підписала меморандум і кредитну угоду з Європейським Союзом про отримання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен. Передбачається, що виділення першого траншу можливе відразу після набрання чинності Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди.

Отримання другого траншу стане можливим після виконання українською стороною низкиіспеціальних умов і після проведення Єврокомісією відповідної оцінки про виконані зобов'язання.