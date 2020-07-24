Зеленський провів переговори з керівництвом ЄБРР

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський банк реконструкції та розвитку продовжити співпрацю з Україною щодо фінансування інфраструктурних проєктів та долучитися до приватизації українських підприємств.

Про це йшлося під час його телефонної розмови з виконувачем обов'язків президента ЄБРР Юргеном Рігтерінком та віцепрезидентом ЄБРР Аланом Пію, повідомляє пресслужба глави держави.

«Насамперед маю на увазі розбудову доріг, залізничної інфраструктури та річкового транспорту. Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця року підписати угоду на 450 мільйонів євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг», - сказав Зеленський.

Також він поінформував про підготовку до приватизації великих державних компаній і запросив ЄБРР долучитися до цього процесу. Президент, зокрема, запевнив, що перший аукціон з приватизації готелю «Дніпро» відбувся прозоро та успішно і державі вдалося отримати рекордну ціну в понад 1,1 млрд грн.

«Ми будемо активно рухатися в цьому напрямку й розраховуємо також на підтримку Банку», – зауважив глава держави.

Зеленський нагадав, що минулого року портфель проєктів ЄБРР в Україні склав 1,1 млрд євро, та висловив сподівання на ще динамічніше нарощування співпраці в поточному році.

За його словами, світова пандемія COVID-19 ще більш гостро ставить питання фінансування та підтримки ліквідності компаній державного й приватного сектору.

У свою чергу Рігтерінк привітав важливі реформи в Україні, відзначивши, зокрема, боротьбу з корупцією, ухвалення законів про концесію, про ринок землі, про приватизацію, банківського закону, а також призначення нового голови Національного банку України.

Він відзначив успішне розміщення Україною євробондів, підписання нової кредитної угоди з Європейським Союзом і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також реформи корпоративного управління державними підприємствами та банками в Україні й забезпечення прозорості процедур призначення членів наглядових рад.

В. о. президента ЄБРР наголосив, що банк готовий надавати Україні ще більше підтримки в часи кризи, і за цей рік інвестував у країну понад 300 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 23 липня успішно розмістила єврооблігації на 2 млрд доларів та отримала макрофінансову допомогу від Євросоюзу на суму 1,2 млрд євро.

Фото: ОП