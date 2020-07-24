Президент запевнив керівництво ЄБРР у незалежності Нацбанку

Президент Володимир Зеленський запевнив керівництво Європейського банку реконструкції та розвитку, що з призначенням на посаду голови Національного банку України Кирила Шевченка політика НБУ залишиться ефективною й незалежною.

Про це він зазначив під час телефонної розмови з виконувачем обов'язків президента ЄБРР Юргеном Рігтерінком та віцепрезидентом ЄБРР Аланом Пію, повідомляє пресслужба глави держави.

"Я хочу вас запевнити в тому, що НБУ залишиться й надалі незалежною інституцією та проводитиме зважену монетарну політику", – сказав Президент.

Водночас Зеленський розповів, що Україна послідовно підтримує співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ та Світовим банком. За його словами, уряд працює над виконанням умов для отримання другого траншу кредиту МВФ та ЄС.

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Крім того, глава держави зауважив, що Україна успішно повернулася на зовнішній ринок капіталу – Міністерство фінансів залучило 2 млрд доларів, що, на його думку, демонструє довіру інвесторів до країни.

Разом з тим Зеленський наголосив, що попри пандемію коронавірусу, подолання якої стало суттєвим викликом для України, українська влада й надалі впроваджує зміни для швидкого повернення до економічного зростання. "Ми дійсно хочемо змін заради українців, радий що це видно й на відстані", – зазначив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада за поданням Президента Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.