Президент запевнив керівництво ЄБРР у незалежності Нацбанку
Про це він зазначив під час телефонної розмови з виконувачем обов'язків президента ЄБРР Юргеном Рігтерінком та віцепрезидентом ЄБРР Аланом Пію, повідомляє пресслужба глави держави.
"Я хочу вас запевнити в тому, що НБУ залишиться й надалі незалежною інституцією та проводитиме зважену монетарну політику", – сказав Президент.
Водночас Зеленський розповів, що Україна послідовно підтримує співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ та Світовим банком. За його словами, уряд працює над виконанням умов для отримання другого траншу кредиту МВФ та ЄС.
Крім того, глава держави зауважив, що Україна успішно повернулася на зовнішній ринок капіталу – Міністерство фінансів залучило 2 млрд доларів, що, на його думку, демонструє довіру інвесторів до країни.
Разом з тим Зеленський наголосив, що попри пандемію коронавірусу, подолання якої стало суттєвим викликом для України, українська влада й надалі впроваджує зміни для швидкого повернення до економічного зростання. "Ми дійсно хочемо змін заради українців, радий що це видно й на відстані", – зазначив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада за поданням Президента Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.