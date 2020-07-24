Програма по частковому безробіттю зберегла 348 тисяч робочих місць

За програмою по частковому безробіттю станом на 24 липня 2020 року виділено майже 1,64 млрд грн, що дало можливість зберегти 348 тис. робочих місць.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«За програмою по частковому безробіттю станом на 24 липня до центрів зайнятості роботодавцями подано близько 210 тис. пакетів документів, з яких майже 183 тис. – від ФОПів, які є застрахованими особами. Це дозволило здійснити виплати та зберегти робочі місця для 348 тисяч людей, з них 169 тисяч – фізичні особи-підприємці. Профінансовано – 1 636,4 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, фінансування за програмою здійснюється кожні 10 днів. Наступне фінансування передбачено на 27 липня.

Лідерами за кількістю поданих заявок від підприємців залишаються роботодавці Харківської, Львівської, Донецької, Сумської та Чернівецької областей.

Підкреслюється, що ситуація щодо реєстрації безробітних стабілізується. Так, з початку дії карантину через центри зайнятості зареєстровано понад 380 тис. безробітних, з яких працевлаштовано – 211,7 тис. Усього ж з початку року працевлаштовано понад 360 тис. громадян. До співпраці з державними органами було залучено 78 тис. роботодавців.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на засіданні 15 липня ухвалив постанову «Деякі питання надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2», якою передбачено перерозподіл понад 4,72 млрд грн з фонду боротьби з COVID-19 до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Постановою пропонується передбачити можливість отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину працівникам, які в період карантину отримують оплату часу простою, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України (крім періоду освоєння нового виробництва), або перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 та статті 26 закону України «Про відпустки».