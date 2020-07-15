Уряд знайшов понад 4,7 мільярда на допомогу з безробіття

Уряд ухвалив постанову, якою передбачено перерозподіл понад 4,72 млрд грн з фонду боротьби з COVID-19 до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт документа передбачає внесення змін до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Кошти на реалізацію постанови в обсязі 4723 млн грн передбачено перерозподілити Фонду загальнобов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом та її наслідками», - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Як зазначається, метою ухвалення постанови є посилення соціального захисту працівників, які втратили заробітну плату або її частину внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню COVID-19, передбачених карантином, встановленим Кабінетом міністрів України.

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Постановою пропонується передбачити можливість отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину працівникам, які в період карантину отримують оплату часу простою, відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України (крім періоду освоєння нового виробництва), або перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 та статті 26 закону України «Про відпустки».

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі адаптивний карантин діє до 31 липня.