Суд заблокував конкурс на поставку сировини для Одеського припортового

Суд заблокував конкурс на поставку сировини для Одеського припортового

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Укрінформ
Господарський суд Одеської області виніс ухвалу за позовом ТОВ «Торговий дім «Сокар Україна» про зупинення конкурсу з відбору замовника робіт з переробки давальницької сировини для АТ «Одеський припортовий завод».

Про це йдеться в ухвалі суду, текст якого оприлюднив колишній заступник АТ "Одеський припортовий завод" Микола Щуріков на своїй сторінці у Facebook .

"На сьогодні маємо звернення "Сокар Україна" до суду і забезпечувальну ухвалу, яка зупиняє конкурс", зазначив Щуріков.

Між тим, пресслужба АТ "Одеський припортовий завод" повідомила 23 липня, що другий етап процедури відбору та визначення замовника робіт з переробки давальницької сировини відбувся.

"Акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" повідомляє, що 23 липня 2020 р. о 12 год. відбувся другий етап процедури відбору та визначення замовника робіт з переробки давальницької сировини та послуг з відвантаження готової продукції для АТ "ОПЗ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "електронний аукціон з використанням електронного майданчика товарної біржі "ПОЛОНЕКС" за посиланням https://polonex.com.ua .

В електронному аукціоні брали участь три учасники. Компанії IBE Trade Corp., MADDOX SA і ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» надали пропозиції, які однаково відповідають критеріям найбільш привабливої пропозиції відповідно до п. 3.6.9 Порядку.

З урахуванням цього, "відповідно до п.3.6.11 Порядку, Правлінням АТ «ОПЗ» було прийнято рішення не визначати переможця процедури відбору за результатами другого етапу відбору – електронного аукціону та провести третій етапу відбору – перемовини у відповідності до п. 3.7, 3.8 Порядку".

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Нагадаємо, в січні 2020 року АТ «Одеський припортовий завод» оголосив за дорученням голови Фонду держмайна конкурс з відбору постачальника газу в обсязі 50-60 млн кубометрів на місяць на давальницьких умовах для роботи підприємства в травні-грудні цього року.

У 2020 році постачальником газу для ОПЗ є компанія «Агро Газ Трейдинг». У липні на заводі розпочали капітальний ремонт агрегату з виробництва аміаку, який планується завершити в І кварталі 2021 року.

На експорт у 2019 році ОПЗ перевантажив: 2,55 млн тонн аміаку, що на 117% більше, ніж у 2018 році (з них – 18,6 тис. тонн власного виробництва); 352,3 тис. тонн карбаміду, що майже у 4 рази більше, ніж у 2018 році (з них – 288,5 тис. тонн власного виробництва).

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