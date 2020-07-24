До BankID НБУ приєднався ще один банк

До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку України приєднався ПАО "МТБ Банк".

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"До системи (BankID НБУ - ред.) приєднався ПАО "МТБ БАНК". Вітаємо клієнтів цього банку, адже тепер вони зможуть отримати зручний і безпечний доступ до державних, фінансових, комерційних й інших послуг, які надаються дистанційно та потребують ідентифікації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі система налічує 44 учасники. Зокрема у ролі абонента - ідентифікатора до системи приєдналося 20 банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Універсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк Альянс, банк ФОРВАРД, банк “Південний”, Кредобанк, Радабанк, Мотор – банк, банк Восток, Ідея Банк, Акордбанк, Асвіо Банк, Конкорд Банк, банк "ГРАНТ" та МТБ Банк.

Лише з початку 2020 року до неї приєдналося 9 банків-ідентифікаторів та 10 небанківських установ.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Нині НБУ є власником системи і регулює відносини між її учасниками.

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Національна система електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України – спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг через інтернет.

Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств - безкоштовне.