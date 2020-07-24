До BankID НБУ приєднався ще один банк

До BankID НБУ приєднався ще один банк

Укрінформ
До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку України приєднався ПАО "МТБ Банк".

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"До системи (BankID НБУ - ред.) приєднався ПАО "МТБ БАНК". Вітаємо клієнтів цього банку, адже тепер вони зможуть отримати зручний і безпечний доступ до державних, фінансових, комерційних й інших послуг, які надаються дистанційно та потребують ідентифікації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі система налічує 44 учасники. Зокрема у ролі абонента - ідентифікатора до системи приєдналося 20 банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Універсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк Альянс, банк ФОРВАРД, банк “Південний”, Кредобанк, Радабанк, Мотор – банк, банк Восток, Ідея Банк, Акордбанк, Асвіо Банк, Конкорд Банк, банк "ГРАНТ" та МТБ Банк.

Лише з початку 2020 року до неї приєдналося 9 банків-ідентифікаторів та 10 небанківських установ.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Нині НБУ є власником системи і регулює відносини між її учасниками. 

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