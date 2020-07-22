Система BankID НБУ з липня запрацювала в оновленому режимі

Із липня 2020 року запрацювала комерційна модель системи BankID НБУ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"У липні 2020 року розпочався новий етап розвитку BankIDНБУ – національної системи електронної дистанційної ідентифікації. Запрацювала комерційна модель цієї системи, що відкриває нові можливості для її учасників. Ми прагнемо надати ринку інструмент, який урівноважить інтереси банківського і небанківського секторів та одночасно стане зручним у використанні громадянину. Банки, що мають напрацьовану клієнтську базу і витратили власні ресурси на ідентифікацію і верифікацію клієнтів, зможуть отримувати винагороду за передавання даних своїх клієнтів, які бажають отримувати дистанційні послуги в інших установах", - зазначив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Олексій Шабан.

Наразі для комерційних абонентів запрацював єдиний тариф – 20 гривень. Сервіс для адміністративних та державних послуг не тарифікується.

У Нацбанку пояснюють, що учасник системи, який, наприклад, на власному вебсайті пропонує послуги, що потребують підтвердження особистих даних користувача, сплатить цю вартість банку, який передасть йому необхідні дані через Систему BankID НБУ. Важливо, що передавання даних здійснюється виключно за ініціативою і згодою клієнта.

Окрім фінансової мотивації, банки також мають і інші причини приєднуватись до Системи BankID НБУ. З одного боку підвищується лояльність клієнта до банку, який пропонує новий і потрібний сервіс, з іншого – це сприяє більшому проникненню банківських послуг серед населення. Наразі дуже активний інтерес до системи BankID НБУ виявляють небанківські фінансові установи.

Зазначається, що незабаром через Систему BankID НБУ стане доступним і дистанційне відкриття банківських рахунків, – дуже очікувана послуга на банківському ринку.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними НБУ, за січень-травень 2020 року у Системі BankID НБУ здійснено майже 1,5 млн успішних електронних ідентифікацій, а за весь 2019 рік – 300 тисяч.

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Як відомо, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID НБУ у 2015 році.

Нині НБУ є власником системи і регулює відносини між її учасниками. Наразі система налічує 42 учасники: 18 банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Універсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк Альянс, банк Форвард, банк “Південний”, Кредобанк, Радабанк, Мотор – банк, банк Восток, Ідея Банк, Акордбанк, Асвіо Банк та Конкорд Банк) і 24 небанківські установи (портали послуг).