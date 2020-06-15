До BankID НБУ приєднався ще один банк

До системи віддаленої ідентифікації BankID Національного банку України приєднався "Конкорд Банк".

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Вітаємо клієнтів "Конкорд Банк" (Concord bank)! Тепер вони також зможуть скористатися сервісом, який надає дистанційний доступ до адміністративних, фінансових та комерційних послуг через портали підключених абонентів – надавачів послуг", - йдеться в повідомленні.

Наразі система налічує 42 учасники: 18 банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Універсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк Альянс, банк Форвард, банк “Південний”, Кредобанк, Радабанк, Мотор – банк, банк Восток, Ідея Банк, Акордбанк, Асвіо Банк та Конкорд Банк) і 24 небанківські установи (портали послуг).

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Нині НБУ є власником системи і регулює відносини між її учасниками.

Національна система електронної дистанційної ідентифікації фізичних осіб BankID Національного банку України – спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та інших послуг через інтернет.

Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств - безкоштовне.