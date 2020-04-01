Нацбанк створив передумови для запровадження моделі використання BankID
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
"Дистанційний доступ до фінансових, адміністративних та інших послуг за допомогою Системи BankID Національного банку України уже сьогодні можуть отримати громадяни, які мають рахунки у 14 українських банках. Водночас Національний банк планує подальший активний розвиток цієї системи диcтанційної ідентифікації та розширення сфери її використання. Зокрема регулятор створив передумови для запровадження комерційної моделі використання Системи BankID НБУ у найближчій перспективі", - йдеться в повідомленні.
Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 17 березня 2020 року № 32 “Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України” (Постанова № 32).
Реалізація норм цього документа надасть абонентам додаткову мотивацію для підключення до системи, а також сприятиме підвищенню рівня якості послуг та удосконаленню її роботи.
Абоненти-ідентифікатори (банки) зможуть монетизувати передавання даних на користь абонентів-надавачів послуг, які дистанційно надають комерційні послуги (адміністративні послуги залишаться безкоштовними). Завдяки зростанню кількості абонентів-ідентифікаторів та їх клієнтів зростатиме і кількість надавачів послуг.
Тарифікуватимуться лише ті операції, під час яких дані для ідентифікації клієнта були успішно передані між абонентами. Водночас сплачувати кошти за отримані послуги буде абонент-надавач послуг абоненту-ідентифікатору.
Оперативне управління та розвиток системи здійснюватиме Рада Системи BankID НБУ.
Постанова № 32 набирає чинності з 1 квітня 2020 року.
Як відомо, система BankID НБУ сьогодні налічує 33 абоненти, з них: 14 банків (КБ “Приватбанк”, АТ “Ощадбанк”, АТ “Альфа банк“, АТ “ПУМБ”, Monobank (АТ “Універсал Банк”), А-Банк (“АТ “Акцент-банк”), АТ “Альянс”, АТ “Банк ФОРВАРД”, Акціонерний банк “Південний”, АТ “Кредобанк”, АТ АБ “Радабанк”, АТ “Мотор – банк”, ПАТ “Банк Восток”, АТ “Ідея Банк); 19 інших установ (порталів послуг).