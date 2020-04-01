Нацбанк створив передумови для запровадження моделі використання BankID

Національний банк створив передумови для запровадження комерційної моделі використання Системи BankID НБУ у найближчій перспективі.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Дистанційний доступ до фінансових, адміністративних та інших послуг за допомогою Системи BankID Національного банку України уже сьогодні можуть отримати громадяни, які мають рахунки у 14 українських банках. Водночас Національний банк планує подальший активний розвиток цієї системи диcтанційної ідентифікації та розширення сфери її використання. Зокрема регулятор створив передумови для запровадження комерційної моделі використання Системи BankID НБУ у найближчій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 17 березня 2020 року № 32 “Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України” (Постанова № 32).

Реалізація норм цього документа надасть абонентам додаткову мотивацію для підключення до системи, а також сприятиме підвищенню рівня якості послуг та удосконаленню її роботи.

Абоненти-ідентифікатори (банки) зможуть монетизувати передавання даних на користь абонентів-надавачів послуг, які дистанційно надають комерційні послуги (адміністративні послуги залишаться безкоштовними). Завдяки зростанню кількості абонентів-ідентифікаторів та їх клієнтів зростатиме і кількість надавачів послуг.

Тарифікуватимуться лише ті операції, під час яких дані для ідентифікації клієнта були успішно передані між абонентами. Водночас сплачувати кошти за отримані послуги буде абонент-надавач послуг абоненту-ідентифікатору.

Оперативне управління та розвиток системи здійснюватиме Рада Системи BankID НБУ.

Постанова № 32 набирає чинності з 1 квітня 2020 року.

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Як відомо, система BankID НБУ сьогодні налічує 33 абоненти, з них: 14 банків (КБ “Приватбанк”, АТ “Ощадбанк”, АТ “Альфа банк“, АТ “ПУМБ”, Monobank (АТ “Універсал Банк”), А-Банк (“АТ “Акцент-банк”), АТ “Альянс”, АТ “Банк ФОРВАРД”, Акціонерний банк “Південний”, АТ “Кредобанк”, АТ АБ “Радабанк”, АТ “Мотор – банк”, ПАТ “Банк Восток”, АТ “Ідея Банк); 19 інших установ (порталів послуг).