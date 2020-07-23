Україна продовжить участь у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець сьогодні, 23 липня, підписала угоду про внесок між Україною та ЄБРР щодо участі у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р).

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Підписання угоди дозволить Україні продовжити участь у Фонді. Таку зацікавленість висловлено під час засідання Асамблеї вкладників Фонду у 2019 року, де було прийнято рішення про продовження діяльності Фонду до 2029 року. Угодою передбачено внесок до Фонду у сумі 10 млн євро, що дозволить отримати доступ до фінансової підтримки у вигляді грантів та технічної допомоги для реалізації проєктів з підвищення енергоефективності та поліпшення екологічної ситуації, результатом яких має стати значне скорочення споживання електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу та інших парникових газів", - йдеться у повідомленні.

Участь України в попередній фазі Фонду при сплаті внеску в розмірі 10 млн євро дозволила залучити фінансування для реалізації 22 проєктів загальною вартістю понад 516 млн євро.

"Підписання угоди свідчить про зацікавленість України у підвищенні енергоефективності і екологізації нашої держави. Це позитивний сигнал для міжнародних фінансових організацій, таких як ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Північний інвестиційний банк, Північна екологічна фінансова корпорація та Міжнародна Фінансова Корпорація", – прокоментувала Буславець.

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) – це багатосторонній фонд з капіталом 200 мільйонів євро, заснований для стимулювання інвестицій в енергоефективність в таких країнах Східного партнерства, як Україна, Вірменія, Білорусь, Грузія і Молдова, заснований у 2009 році спільно Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською комісією, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, Північною екологічною фінансовою корпорацією, Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною Фінансовою Корпорацією.

Фонд E5P акумулює фінансові внески від ЄС і групи із 21 країни (включаючи країни-бенефіціари), які використовуються для залучення грантових коштів у доповнення до кредитів від міжнародних фінансових організацій з метою сприяння покращення енергоефективності і довкілля, скорочення викидів СО2 і інших шкідливих викидів, сприяючи економічній конкурентоспроможності і політичному діалогу. ЄБРР виступає як управляючий Фондом Е5Р від імені його донорів і міжнародних фінансових організацій, які є його учасниками.

Основні сектори, що отримують грантову підтримку Е5Р: централізоване теплопостачання, очистка води і стічних вод, а також проєкти по підвищенню енергоефективності в муніципальних будівлях і вуличного освітлення. Фонд також підтримує ефективне управління твердими відходами і стратегії покращення місцевого транспорту.

У попередню фазу роботи Е5Р вклад України в нього у розмірі 10 млн євро дозволив з 2011 року залучити понад 516 млн євро на реалізацію 22 проектів з енергоефективності, з яких 370 млн євро — позики міжнародних фінансових організацій, виконавців проєтів Фонду Е5Р, 107 млн євро — безпосередньо гранти Е5Р, а також міжнародна технічна допомога з інших джерел і співфінансування.