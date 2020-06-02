ЄІБ дає Україні €300 мільйонів кредиту на енергоефективність

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Міністерство розвитку громад та територій уклали угоду про співпрацю у сфері консультаційних послуг для підтримки підготовки Проєкту з енергоефективності громадських будівель в Україні.

Угоду підписали 2 червня напередодні зустрічі донорів Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF), повідомили у пресслужбі Мінрегіону.

За даними міністерства, фонд надасть 150 тис. євро, щоб підтримати імплементацію цієї угоди.

Очікується, що загалом Проєкт з енергоефективності громадських будівель в Україні буде підкріплено кредитом у 300 млн євро від ЄІБ та грантовими внесками Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) та ЄС на додачу до консультаційних послуг. Проєкт вирішить основні гострі проблеми у секторі, зокрема – нестачу довгострокового капіталу для малих і середніх муніципалітетів України. А також – проблему браку підтримки у всьому циклі підпроєкту з енергоефективності, включно з: оцінкою проєкту, матеріально-технічним забезпеченням, адмініструванням договору, наглядом та контролем за будівництвом, введенням в експлуатацію, тестуванням та прийманням виконаних робіт. Суттєвого позитивного економічного впливу можна досягти через розширення інвестицій та зі значною технічною підтримкою, зазначили в Мінрегіоні.

Проєкт підвищить енергоефективність 1000 будівель, переважно дитсадків, лікарень та шкіл. Він допоможе запобігти викидам понад 1 млн тонн двоокису вуглецю (CO2). Результатами проєкту скористаються 2,5 млн жителів України. Шляхом включення заходів для боротьби із COVID-19 проєкт покращить середньострокову стійкість громадських будівель, зокрема лікарень, до пандемії.

Перший заступник міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський пояснив, що Мінрегіон та ЄІБ підписали угоду, відповідно до якої буде організовано підготовку надання низьковідсоткового кредиту в 300 млн євро з тривалим строком погашення для впровадження широкомасштабної термомодернізації будівель громадського сектору. Зокрема, термомодернізацію здійснюватимуть шляхом встановлення сучасного обладнання з енергоефективності, лічильників і систем управління, модернізації систем опалення, вентиляції та освітлення тощо.

Нагадаємо, ЄІБ – це банк Євросоюзу та інституція довгострокового кредитування. Це також єдиний банк, чиїм власником є держави-члени ЄС, і який представляє їхні інтереси. ЄІБ тісно співпрацює з інституціями Євросоюзу задля впровадження його політик.

Як найбільший за обсягом багатосторонній позичальник та кредитор ЄІБ забезпечує фінансування та надає експертизу для надійних і стабільних інвестиційних проєктів, які сприяють досягненню політичних цілей ЄС. Понад 90% діяльності ЄІБ відбувається в Європі. Проте банк також допомагає у реалізації зовнішньої політики та політики розвитку Євросоюзу.

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Трастовий фонд Східного партнерства з технічної допомоги (The Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) – це багатозадачний та багатогалузевий інструмент фінансування для спеціальної технічної підтримки у країнах Східного партнерства. Він надає цим країнам передовий досвід та ресурси для покращення продуктивності під час підготовки й імплементації проєктів. Це спрощує мобілізацію фінансування для інвестицій, підтриманих ЄІБ. EPTATF забезпечує високу додану вартість, оскільки краща підготовка проєктів підвищує їхню інвестиційну привабливість та покращує вплив інвестицій на розвиток країн-бенефіціарів.

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р) –багатосторонній донорський фонд обсягом 200 млн євро для стимулювання інвестицій у муніципальні проєкти з підвищення енергоефективності та охорони навколишнього середовища у країнах Східного партнерства. Створення E5P ініціювала Швеція під час президентства в ЄС у 2009 році. Він об’єднує фінансові внески ЄС та групи з 21 країни. Далі ці внески використовують для залучення національних коштів та кредитів міжнародних фінансових інституцій.