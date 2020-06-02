ЄІБ дає Україні €300 мільйонів кредиту на енергоефективність

ЄІБ дає Україні €300 мільйонів кредиту на енергоефективність

Укрінформ
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Міністерство розвитку громад та територій уклали угоду про співпрацю у сфері консультаційних послуг для підтримки підготовки Проєкту з енергоефективності громадських будівель в Україні.

Угоду підписали 2 червня напередодні зустрічі донорів Трастового фонду Східного партнерства з технічної допомоги (EPTATF), повідомили у пресслужбі Мінрегіону.

За даними міністерства, фонд надасть 150 тис. євро, щоб підтримати імплементацію цієї угоди.

Очікується, що загалом Проєкт з енергоефективності громадських будівель в Україні буде підкріплено кредитом у 300 млн євро від ЄІБ та грантовими внесками Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) та ЄС на додачу до консультаційних послуг. Проєкт вирішить основні гострі проблеми у секторі, зокрема – нестачу довгострокового капіталу для малих і середніх муніципалітетів України. А також – проблему браку підтримки у всьому циклі підпроєкту з енергоефективності, включно з: оцінкою проєкту, матеріально-технічним забезпеченням, адмініструванням договору, наглядом та контролем за будівництвом, введенням в експлуатацію, тестуванням та прийманням виконаних робіт. Суттєвого позитивного економічного впливу можна досягти через розширення інвестицій та зі значною технічною підтримкою, зазначили в Мінрегіоні.

Проєкт підвищить енергоефективність 1000 будівель, переважно дитсадків, лікарень та шкіл. Він допоможе запобігти викидам понад 1 млн тонн двоокису вуглецю (CO2). Результатами проєкту скористаються 2,5 млн жителів України. Шляхом включення заходів для боротьби із COVID-19 проєкт покращить середньострокову стійкість громадських будівель, зокрема лікарень, до пандемії.

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Перший заступник міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський пояснив, що Мінрегіон та ЄІБ підписали угоду, відповідно до якої буде організовано підготовку надання низьковідсоткового кредиту в 300 млн євро з тривалим строком погашення для впровадження широкомасштабної термомодернізації будівель громадського сектору. Зокрема, термомодернізацію здійснюватимуть шляхом встановлення сучасного обладнання з енергоефективності, лічильників і систем управління, модернізації систем опалення, вентиляції та освітлення тощо.

Нагадаємо, ЄІБ – це банк Євросоюзу та інституція довгострокового кредитування. Це також єдиний банк, чиїм власником є держави-члени ЄС, і який представляє їхні інтереси. ЄІБ тісно співпрацює з інституціями Євросоюзу задля впровадження його політик.

Як найбільший за обсягом багатосторонній позичальник та кредитор ЄІБ забезпечує фінансування та надає експертизу для надійних і стабільних інвестиційних проєктів, які сприяють досягненню політичних цілей ЄС. Понад 90% діяльності ЄІБ відбувається в Європі. Проте банк також допомагає у реалізації зовнішньої політики та політики розвитку Євросоюзу.

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Трастовий фонд Східного партнерства з технічної допомоги (The Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) – це багатозадачний та багатогалузевий інструмент фінансування для спеціальної технічної підтримки у країнах Східного партнерства. Він надає цим країнам передовий досвід та ресурси для покращення продуктивності під час підготовки й імплементації проєктів. Це спрощує мобілізацію фінансування для інвестицій, підтриманих ЄІБ. EPTATF забезпечує високу додану вартість, оскільки краща підготовка проєктів підвищує їхню інвестиційну привабливість та покращує вплив інвестицій на розвиток країн-бенефіціарів.

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р) –багатосторонній донорський фонд обсягом 200 млн євро для стимулювання інвестицій у муніципальні проєкти з підвищення енергоефективності та охорони навколишнього середовища у країнах Східного партнерства. Створення E5P ініціювала Швеція під час президентства в ЄС у 2009 році. Він об’єднує фінансові внески ЄС та групи з 21 країни. Далі ці внески використовують для залучення національних коштів та кредитів міжнародних фінансових інституцій.

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