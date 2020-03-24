Європейський інвестбанк позичить Україні €40 мільйонів

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує надати Україні 40 млн євро на боротьбу з коронавірусом, кошти позики будуть направлені на придбання необхідного медичного обладнання.

Про це повідомляє 24 березня пресслужба Мінрегіону.

"Минулого тижня міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов провів нараду з Європейським інвестиційним банком засобами онлайн-зв’язку. Сторони обговорили питання залучення позики в обсязі 40 млн євро для швидкого реагування та проведення необхідних заходів з подолання коронавірусу в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згадана позика буде надана в рамках чинного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", відкритого в 2014 році.

23 березня Мінрегіон отримав від ЄІБ план дій щодо надання обговореної позики. Наразі сторони узгоджують деталі та терміни співробітництва, додали у міністерстві.

"В умовах сьогоднішньої надзвичайної ситуації, створеної коронавірусом, кожна ініціатива, яка має на меті ресурсне підсилення протидії пандемії, є вкрай важливою та терміновою. Мінрегіон в цьому питанні буде співпрацювати із Міністерством охорони здоров’я та Міністерством фінансів задля отримання єдиного результату – швидкого отримання кредиту. Ці кошти позики від Європейського інвестиційного банку будуть направлені на придбання необхідного медичного обладнання. Мінрегіон вже працює з МОЗ України щодо переліку обладнання, яке маємо закупити на ці кошти", – прокоментував Чернишов.

Представники Європейського інвестиційного банку зазначили, що підтримують стратегію уряду України і підтвердили, що для всього світу, і для України також на даний час є надважливою можливість використання достатньої кількості сучасного медичного обладнання для боротьби з Covid-19, додали у Мінрегіоні.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

За даними сайту Worldometers, станом ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.