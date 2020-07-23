Шевченко очікує, що резерви України на кінець року зростуть до $30 мільярдів

Міжнародні резерви України за підсумками 2020 року можуть становити близько $30 млрд.

Про це у відеозвернені сказав голова Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів допоможе суттєво наростити міжнародні резерви України. За підсумками цього року вони зростуть до близько 30 млрд дол. США, а в наступні роки – до 32-33 млрд дол. США", - сказав Шевченко.

Підтримка МВФ є важливою з точки зору фінансування бюджетних витрат на подолання наслідків пандемії, вчасних та повних розрахунків за державним боргом, збереження доступу на міжнародні ринки капіталу та зацікавленості міжнародних інвесторів в українських активах.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 липня 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28,5 млрд дол. США (в еквіваленті). У червні вони збільшилися на 12,4%.