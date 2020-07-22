Уряд закупить 20 патрульних кораблів у французької компанії

Уряд України закупить 20 патрульних кораблів у французької суднобудівної компанії OCEA, п'ять з яких будуть вироблені на заводі української компанії ТОВ СП "Нібулон".

Про це розповів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд реалізовуватиме проєкт щодо закупівлі 20 патрульних кораблів виробництва французької компанії OCEA. Ключовий момент, що ми не просто щось взяли і купили за кордоном. Стратегічним замовленням є те, що п'ять кораблів мають вироблятися на потужностях українського суднобудівного підприємства, на заводі компанії "Нібулон", - сказав Шмигаль.

Він додав, що проєкт є прикладом успішної підтримки національного виробника.

За словами Шмигаля, також виконання цієї угоди дозволить Україні отримати досвід у виробництві таких патрульних кораблів.

Судноплавна компанія ТОВ СП "Нібулон" була створена у 2009 році з початком реалізації інвестиційної програми з відродження Дніпра та інших річок як транспортних судноплавних артерій України.

Компанія є одним із лідерів з нарощування тоннажу та оновлення флоту, який станом на грудень 2019 року вже налічує 77 одиниць загальним дедвейтом понад 150 тисяч тонн.