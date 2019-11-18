Нібулон розпочав зводити п’яте судно

У Миколаєві на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» триває будівництво чотирьох замовлень і розпочато роботи по зведенню п’ятого.

Про це повідомляє пресслужба компанії «НІБУЛОН».

«Сьогодні на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» триває будівництво чотирьох замовлень та розпочато роботи із порізки та гнуття металу для зведення п’ятого. Також проводиться плановий судноремонт трьох одиниць флоту компанії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на стапельній ділянці готуються до стикування напівкорпуси першого портового буксира штовхач-кантувальника пр. Т410. Активно тривають роботи з монтажу деталей приварного насичення. Також встановлюються й вкладні суднові зварні цистерни різного призначення.

Крім того, на передстапельній позиції триває виготовлення двох напівкорпусів майбутнього судна для другого портового буксира штовхача-кантувальник цього ж проєкту.

Паралельно ведуться роботи на трьох несамохідних суднах відкритого типу пр. В1500. Щодо першого, то останнi секцiї носової частини судна переміщені на стапельний майданчик та готові до встановлення. Після їх монтажу міцний корпус судна буде повністю сформовано. Розпочато випробування готових суднових відсіків на герметичність, а спеціалісти малярно-ізоляційної дільниці приступили до їх фарбування.

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У збірно-секційному цеху добігають кінця роботи із виготовлення секцій майбутнього другого несамохідного судна-майданчика відкритого типу пр. В1500. Розпочинаються роботи зі встановлення їх на стапель для формування міцного корпусу замовлення.

Також Нібулонівська верф уже розпочала підготовчі роботи для будівництва третього несамохідного судна-майданчика цього ж проєкту.