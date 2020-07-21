Керівника гірничорятувальної служби звільнили безпідставно – профспілки

Представники первинної профспілкової організації незалежної профспілки гірників України (НПГУ) заявляють про безпідставність звільнення начальника Державної воєнізованої гірничорятувальної служби (ДВГРС) у вугільній промисловості Сергія Смоланова.

Про це під час пресконференції в Укрінформі сказав голова ППО НПГУ Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості Анатолій Пилипенко.

"Ми обурені, що безпідставно в.о. міністра енергетики не подовжує контракт з начальником нашої служби Смолановим: без пояснення, без будь-яких причин", - сказав Пилипенко.

Представники профспілки, за його словами, намагалися протягом тижня зустрітися з в.о. міністра, щоб зрозуміти, на підставі чого це відбувається, а також донести свою позицію, однак Буславець не стала зустрічатися з представниками трудових колективів.

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Пилипенко також заявив, що з 2013 року держава не фінансує капітальні видатки ДВГРС, а з 2015 року також недофінансовується діяльність служби.

"Ми не можемо закупити автобуси, обладнання, основні засоби ліквідації аварій, провести капітальні ремонти. У 2020 році служба профінансована на 64%. Але і в цих умовах служба виконує свої обов'язки", - додав Пилипенко.

Як повідомлялося, 24 липня закінчується трудовий договір із чинним начальником ДВГРС Сергієм Смолановим, який обіймає цю посаду з 1998 року. Контракт із ним не буде продовжено.

Також Міністерство енергетики планує провести аудит діяльності Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, оскільки отримує скарги на її роботу.