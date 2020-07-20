Міненерго проведе аудит гірничорятувальної служби

Міністерство енергетики планує провести аудит діяльності Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості (ДВГРС).

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"До міністерства надходять скарги на роботу служби (ДВГРС – ред.). Відповідно, планується провести аудит діяльності ДВГРС. Результати перевірки буде оголошено публічно", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Міністерство енергетики проводить роботу з обрання кандидата на посаду начальника Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості. Претенденти на цю посаду мають пройти спеціальну перевірку та погодження із місцевими органами влади.

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Як повідомлялося, 24 липня закінчується трудовий договір із чинним начальником ДВГРС Сергієм Смолановим, який обіймає цю посаду з 1998 року. У Міненерго поінформували, що контракт з ним не буде продовжено, що вже погоджено із Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією. Зараз підписано наказ про призначення в.о. керівника служби, якого обрано з керівного складу ДВГРС.