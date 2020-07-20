Міненерго проведе аудит гірничорятувальної служби
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"До міністерства надходять скарги на роботу служби (ДВГРС – ред.). Відповідно, планується провести аудит діяльності ДВГРС. Результати перевірки буде оголошено публічно", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Міністерство енергетики проводить роботу з обрання кандидата на посаду начальника Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості. Претенденти на цю посаду мають пройти спеціальну перевірку та погодження із місцевими органами влади.
Як повідомлялося, 24 липня закінчується трудовий договір із чинним начальником ДВГРС Сергієм Смолановим, який обіймає цю посаду з 1998 року. У Міненерго поінформували, що контракт з ним не буде продовжено, що вже погоджено із Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією. Зараз підписано наказ про призначення в.о. керівника служби, якого обрано з керівного складу ДВГРС.