Рада розблокувала підписання закону про детінізацію ринку металобрухту

Верховна Рада відхилила проєкт постанови №2426-П щодо скасування рішення парламенту щодо ухвалення Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)".

Ухвалення відповідного рішення підтримали 23 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до статті 48 Регламенту, без розгляду проєктів постанов про скасування рішень щодо ухвалення законів спікер не може підписати відповідні закони та передати їх на підпис главі держави.

Як повідомляв Укрінформ, 14 липня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)”.

Закон вносить зміни до чинних нормативно-правових актів, що забезпечить спрощення ведення господарської діяльності в цій сфері. Переважна більшість положень законопроєкту спрямована на лібералізацію умов провадження діяльності суб’єктів господарювання і зняття неефективних регуляторних обмежень.

У законі уточнено визначення приймальних пунктів. Відтак, приймальний пункт може бути окремим суб'єктом господарювання, який відповідає певним вимогам, а не бути лише на території спеціалізованих підприємств. Також запроваджується розрахункова квитанція при купівлі металобрухту у фізосіб.

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Разом з тим на законодавчому рівні затверджено вимогу здійснення відеофіксації та збереження відповідних відеозаписів упродовж трьох місяців,

Законом впроваджується реєстр підприємств, які провадять металобрухтову діяльність, що функціонуватиме на сайті МЕРТ.