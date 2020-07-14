Рада ухвалила закон щодо детінізації ринку металобрухту
Ухвалення відповідного законопроєкту №2426 у другому читанні та в цілому підтримали 237 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Закон вносить зміни до чинних нормативно-правових актів, що забезпечить спрощення ведення господарської діяльності в цій сфері. Переважна більшість положень законопроєкту спрямована на лібералізацію умов провадження діяльності суб’єктів господарювання і зняття неефективних регуляторних обмежень.
У законі уточнено визначення приймальних пунктів. Відтак, приймальний пункт може бути окремим суб'єктом господарювання, який відповідає певним вимогам, а не бути лише на території спеціалізованих підприємств. Також запроваджується розрахункова квитанція при купівлі металобрухту у фізосіб.
Разом з тим на законодавчому рівні затверджено вимогу здійснення відеофіксації та збереження відповідних відеозаписів упродовж трьох місяців,
Законом впроваджується реєстр підприємств, які провадять металобрухтову діяльність, що функціонуватиме на сайті МЕРТ.
Цей закон набуде чинності за три місяці після опублікування в парламентській газеті “Голос України”, а ще за три місяці набудуть чинності статті, які потребують відтермінування через необхідність розробки підзаконних актів.