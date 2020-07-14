Рада ухвалила закон щодо детінізації ринку металобрухту

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)”.

Ухвалення відповідного законопроєкту №2426 у другому читанні та в цілому підтримали 237 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон вносить зміни до чинних нормативно-правових актів, що забезпечить спрощення ведення господарської діяльності в цій сфері. Переважна більшість положень законопроєкту спрямована на лібералізацію умов провадження діяльності суб’єктів господарювання і зняття неефективних регуляторних обмежень.

У законі уточнено визначення приймальних пунктів. Відтак, приймальний пункт може бути окремим суб'єктом господарювання, який відповідає певним вимогам, а не бути лише на території спеціалізованих підприємств. Також запроваджується розрахункова квитанція при купівлі металобрухту у фізосіб.

Разом з тим на законодавчому рівні затверджено вимогу здійснення відеофіксації та збереження відповідних відеозаписів упродовж трьох місяців,

Законом впроваджується реєстр підприємств, які провадять металобрухтову діяльність, що функціонуватиме на сайті МЕРТ.

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Цей закон набуде чинності за три місяці після опублікування в парламентській газеті “Голос України”, а ще за три місяці набудуть чинності статті, які потребують відтермінування через необхідність розробки підзаконних актів.