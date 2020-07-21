Укрдержфонд оголосив конкурс із надання кредитів фермерським господарствам

Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) оголосив конкурс на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

Про це повідомляє пресслужба Укрдержфонду.

"Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Конкурс проводиться в два етапи. Заявки та документи приймаються регіональними комісіями з 21 липня 2020 року по 19 серпня 2020 року.

"Заявки та документи подаються керівником фермерського господарства (уповноваженою особою) особисто або надсилаються рекомендованим листом на адресу регіонального відділення Укрдержфонду. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються", - деталізували у відомстві.