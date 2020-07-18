У Мінекономіки вважають, що до 2024 року може з'явитися до 10 тисяч сімейних ферм

При відкритті ринку землі агропромисловий комплекс зможе продемонструвати значне зростання, а до 2024-го року в Україні може бути створено до 10 тисяч сімейних ферм.

Про це в програмі «Офіційна розмова» на телеканалі "ДІМ" сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України Тарас Висоцький.

«Наша мета - створити за 2-3 роки мінімум 10 тисяч сімейних фермерських господарств», - сказав чиновник.

При цьому він запевняє, що створювати сімейні фермерські господарства зможуть лише люди, які володіють цією землею. На думку Висоцького, великим холдингам та іншим юридичним особам немає сенсу домовлятися з селянами про створення фермерських господарств заради купівлі землі.

«Створити сімейне фермерське господарство може лише власник. Тобто не може холдинг, інша юридична особа створювати сотнями ці сімейні фермерські господарства. В тому-то й суть, що в сімейно-фермерському господарстві треба працювати одноосібно, треба бути власником цієї земельної ділянки. Тільки селяни, які володіють цією землею, мають право зареєструвати сімейні фермерські господарства. У них не буде можливості здавати їх в суборенду. Знову ж, варіант того, що просто будуть домовлятися з людьми і реєструвати, неможливий», - вважає заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021-го до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі - не більш як 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи. Юридичним особам купувати землю заборонено.