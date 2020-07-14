Закон про розпаювання земель держпідприємств сприятиме їх приватизації – Мінекономіки

Мета законопроєкту про розпаювання земель державних підприємств – оптимізація процедури приватизації сільськогосподарських державних підприємств.

Це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, коментуючи ухвалення у першому читанні законопроєкту №3012-2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)», повідомила пресслужба Мінекономіки.

“Метою цього законопроєкту є оптимізація процедури приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств. Ухвалення законопроєкту забезпечить визначення на законодавчому рівні чіткого та працюючого механізму приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій, що сприятиме реалізації працівниками таких підприємств права на одержання земельної частки (паю)”, - сказав Петрашко.

Як зазначається, законопроєкт встановлює правила, за яких приватизації підлягають лише землі державних сільгосппідприємств, установ, організацій. Також запроваджуються норми, за якими приватизація земель сільгосппідприємств може здійснюватися як в процесі приватизації самих підприємств, так і без прийняття рішення про їх приватизацію, на підставі рішення органу, до сфери управління якого належить підприємство, а також при ліквідації підприємств.

Також, встановлюється, що при приватизації земель сільгосппідприємств здійснюється наступний розподіл їх сільськогосподарських угідь: до 40% земель розподіляється між працівниками підприємства та пенсіонерами з їх числа, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села (при цьому площа земель, що передається у власність одного працівника підприємства або пенсіонера з числа колишніх працівників підприємств визначається у розмірі середнього розміру земельної частки (паю) по району, а для працівників закладів соціальної сфери не може перевищувати 2 га); до 20% земель передаються у власність учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства (при цьому площа земель, що передається у власність однієї особи не може перевищувати 2 га); не менше 40% передаються в оренду на земельних торгах (крім випадків приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств).

Наголошується, що у випадку приватизації земель сільгосппідприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств, землі, які залишились після розподілу між працівниками підприємства, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села та учасниками бойових дій, передаються в оренду на 50 років господарському товариству, у яке перетворюється підприємство. Несільськогосподарські угіддя та землі несільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні сільгосппідприємства, при його ліквідації передаються до комунальної власності територіальних громад за місцем їх розташування.

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Як повідомляв Укріфнорм, Верховна Рада 13 липня 2020 року ухвалила в повторному першому читанні законопроєкт №3012-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)". За ухвалення законопроєкту проголосували 267 народних депутатів.