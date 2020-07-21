Рада провалила постанову про призначення представників до комісії з відбору голови АРМА

Верховна Рада відхилила проєкт постанови №3773 щодо призначення своїх представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Ухвалення відповідного проєкту в цілому підтримали 116 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, пропонувалося, що представниками парламенту у конкурсній комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА стануть завідувач кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Павло Берзін, Людмила Шевчук (у проєкті постанови вказано, що вона безробітна, до цього працювала в секретаріаті Уповноваженого ВР з прав людини) і керуючий партнер адвокатського об'єднання “Конвента Лігал” Михайло Іваненко.

Відповідно до закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», голова АРМА призначається Кабінетом міністрів України за поданням прем’єр-міністра, який вносить для призначення на посаду кандидата, відібраного за результатами конкурсного відбору.

Згідно зі статтею 5 закону відбір кандидата на посаду голови АРМА здійснює конкурсна комісія, члени якої обираються з числа осіб, які не уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний з участю у формуванні та реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції.

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Загалом, кількісний склад цієї комісії становить вісім осіб. Так, трьох членів комісії визначає Верховна Рада і по одному представнику делегують генеральний прокурор, директор Національного антикорупційного бюро України, міністри юстиції та фінансів, а також голова Державної служби фінансового моніторингу.