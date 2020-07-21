Фонду соцстраху компенсував 7, 3 мільйона особам, які втратили заробіток через самоізоляцію

Шість тисяч українців отримали компенсацію від Фонду соціального страхування у розмірі 7, 3 млн грн у зв'язку з втраченим заробітком через самоізоляцію.

Про це повідомляє Фонд соціального страхування.

"Понад 6 тис. застрахованих українців знаходились на самоізоляції під медичним наглядом з початку пандемії COVID-19, з них майже 1,5 тис. – медичні працівники. Кожен із них отримав від Фонду соціального страхування України компенсацію втраченого за цей час заробітку – на сьогодні ФССУ профінансував понад 38 тисяч днів ізоляції. Станом на сьогодні Фонд направив на цю статтю видатків близько 7,3 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

У ФССУ нагадали, що допомога за час ізоляції від COVID-19 фінансується на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності – право на її отримання мають усі застраховані особи в разі контакту з інфікованим хворим, режим ізоляції встановлюється задля протидії можливому поширенню коронавірусної хвороби.

Розмір такої допомоги від Фонду становить 50% середнього доходу працівника незалежно від тривалості стажу, починаючи з шостого дня самоізоляції (перші п’ять днів фінансуються за кошти роботодавця). Водночас, для медичних працівників сума допомоги від Фонду розраховується, виходячи зі 100% середньої заробітної плати, і також не залежить від тривалості страхового стажу.