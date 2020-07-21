В Україні виявили 10 тисяч гектарів землі, яку обробляють незаконно

У Держгеокадастрі виявили незаконне використання понад 10 тис. га земель, які підпорядковані Міністерству оборони.

Про це заявив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко, повідомила пресслужба Держгеокадастру.

«Держгеокадастр виявив незаконне використання більше 10 тисяч гектарів земель оборони. І це в межах тільки одного об‘єкту Міністерства оборони України. Мова про полігон «Широкий лан», землі якого відводились для розміщення та постійної діяльності Збройних сил України, а по факту використовуються підприємцями для вирощування сої, соняшнику та зернових культур», - зазначив Лещенко.

Він розповів, що це перші результати створення розділу земель Міністерства оборони на кадастровій карті, який зробили з метою уникнення випадків нецільового використання та відчуження цих земель.

Голова Держгеокадастру підкреслив, що у відомства є всі технічні можливості фактично в режимі онлайн відстежувати, що відбувається на українських полях, і виявляти факти незаконного обробітку земель.

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Так з'ясувалося, що третина полігону використовується не за призначенням. Ведення сільського господарства на полігонах Збройних сил України законом не допускається. Встановлені збитки від нецільового використання цієї землі, за даними Лещенка, становлять 200 млн грн.

Як повідомлялося, за даними голови Держгеокадастру, в незаконному обробітку перебуває близько 12 млн га землі в Україні.