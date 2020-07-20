Президент назвав основні завдання для голови Нацбанку

Президент Володимир Зеленський поставив перед новим головою Національного банку Кирилом Шевченком завдання із забезпечення макроекономічної стабільності, мінімізації впливу коронакризи, співпраці з міжнародними партнерами та прийняття рішень задля забезпечення доступних кредитів й іпотеки.

Про це він заявив під час виступу в ході представлення очільника НБУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Очолити Національний банк України в період непростої фінансової ситуації у світі та Україні може дійсно тільки смілива та впевнена у собі людина. Я вірю, що незважаючи на всі складнощі та виклики, новий очільник Національного банку впорається з усіма ключовими завданнями. Найперше, НБУ має бути стовпом макроекономічної стабільності, а його монетарна політика - підтримувати таку стабільність”, - зазначив Зеленський.

За його словами, НБУ як незалежний регулятор має працювати на довгострокове економічне зростання в умовах стабільної національної валюти.

Також перед головою НБУ він поставив завдання щодо мінімізації впливу коронакризи на економіку та пришвидшення виходу з цієї кризи.

“Важливо продовжувати ефективну співпрацю з нашими міжнародними партнерами - МВФ, Світовим банком та іншими фінансовими потужними партнерами України”, - підкреслив Президент.

Водночас він наголосив, що не менш важливо запроваджувати системні рішення, які забезпечать “реальні кредити” для українського бізнесу та доступне іпотечне кредитування для всіх громадян.

“Для цього потрібні скоординовані кроки та зміни не лише від НБУ, але і від уряду, парламенту та судової системи України”, - звернувся глава держави до керівника НБУ.

Крім того, він зауважив, що важливо також комунікувати із суспільством, пояснювати свої кроки, цілі, завдання.

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“Сьогодні той унікальний випадок, коли не банк надає людям кредит, а навпаки це кредит довіри від професійної спільноти, від Президента, уряду, парламенту, від усіх українських громадян. Я вірю, що цей кредит Ви повернете з дуже гарними відсотками у вигляді макрофінансової стабільності, економічного зростання, стабільної національної валюти. І все це спільно з ефективною роботою уряду забезпечить найголовніше - достатню наявність цієї валюти у гаманцях всіх українців”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

До цього Шевченко з травня 2015 року обіймав посаду голови правління Укргазбанку.

Раніше Нацбанк України очолював Яків Смолій, який 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск». 3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ.

Фото: НБУ