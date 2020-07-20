Новака затримали через "схеми" на будівництві доріг в Україні — САП

У рамках розслідування діяльності злочинної групи на чолі з колишнім головою Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) досліджуються два епізоди.

Про це розповів в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук під час пресконференції в Укрінформі.

"Події, які досліджувались у рамках спільної слідчої групи, - це події 2016-2019 років. Як вже зазначалося, колишній в.о. керівника Укравтодору з використанням службового становища вживав заходи щодо отримання для себе, для третіх осіб неправомірної вигоди. Саме ці епізоди стали предметом дослідження. Зараз він за наслідками цих епізодів затриманий у Польщі. Один з епізодів стосувався будівництва доріг на території України", - зазначив Грищук.

За його словами, колишній в.о. керівника Укравтодору пропонував українським компаніям, які не встигали з якихось причин вчасно завершити будівництво, за певну винагороду "вирішити їх проблеми", зокрема продовжити дію договору, аби уникнути сплати штрафних санкцій.

Грищук додав, що для цього в Польщі створювалося спеціальне підприємство, статутний капітал якого поповнювали готівкою вказані українські компанії. "В такий спосіб було не тільки отримано неправомірну вигоду, а й легалізовано ці кошти", - зазначив очільник САП.

Він розповів, що другий епізод, який досліджується в рамках розслідування, стосується пропозиції колишнього в.о. керівника Укравтодору щодо створення спільного з однією з міжнародних дорожніх компаній підприємства на території Польщі. Екскерівник Укравтодору пропонував вирішити всі "проблемні питання" щодо діяльності такої компанії. Кожен з партнерів мав на 50% поповнити статутний капітал новоствореної компанії.

За словами Грищука, колишній в.о. Укравтодору планував після завершення роботи в Україні увійти в наглядову раду цього підприємства. "Це, як то кажуть, вершина айсбергу - те, що ми можемо оприлюднювати. На даний час ще здійснюються слідчі дії", - зазначив Грищук.

Як повідомляв Укрінформ, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який пізніше очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака за корупцію та діяльність у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом з САП і з Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.