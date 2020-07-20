Третину персоналу Держсервісбуду становитимуть експрацівники ДАБІ – Башкіров

Персонал Державної сервісної служби містобудування (Держсервісбуд) на 30% складатиметься зі співробітників ліквідованої Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Про це голова Держсервісбуду Олексій Башкіров повідомив в інтерв`ю Укрінформу .

"Нові люди будуть набиратися через конкурс, а також за переведенням. Ми плануємо набрати близько 30% співробітників із ДАБІ", - сказав Башкіров.

Він уточнив, що головний принцип при доборі співробітників буде їх фаховість та порядність.

"Ми ретельно підбиратимемо працівників в дозвільні відділи, щоб там ішла професійна робота. Суворі вимоги будуть до реєстраторів, тих, хто розглядатиме документи", - зазначив керівник Держсервісбуду.

Що стосується перевірки на корупційні ризики, це, за словами Башкірова, відповідальність правоохоронних органів.

Загалом, в новоствореному органі працюватиме 357 осіб. Наразі в Кабмін подано пропозицію про перегляд граничної чисельності Держсервісбуду.

"Внесено на розгляд до Кабінету міністрів пропозиції щодо внесення змін до постанови КМУ щодо граничної чисельності органу. Зараз готується структура ДержсервісбудуКабмін на 357 осіб. Плануються центральний апарат та структурні підрозділи в областях. Кількість співробітників в області залежать від навантаження, тобто кількості документів, які подаються в територіальні підрозділи. Ми хочемо, щоб люди мали можливість подати документи, отримати консультацію та якісну послугу на місці", - повідомив Башкіров.

Наразі розглядається варіант з розміщенням територіальних органів у кожній області України.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 13 березня 2020 року ухвалив дві постанови: про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції інспекції.

Згідно з постановою №218 було ліквідовано ДАБІ та утворено центральний орган виконавчої влади – Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд). Основними завданнями новоствореної структури є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Іншою постановою – №219 утворено ще два центральних органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України. Державні органи здійснюватимуть державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду та технічного регулювання у сфері містобудування відповідно.