Ліквідацію ДАБІ намагаються скасувати через суд

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо визнання незаконною постанови Кабінету міністрів про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо визнання незаконною постанови уряду, якою було ліквідовано Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Серед інших вимог позову до Кабінету міністрів України – визнати нечинною Постанову №219 від 13.03.2020 р. «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», - ідеться в повідомленні.

На думку позивача, оскаржувані постанови порушують норми законів України про «Про архітектурну діяльність» та «Про регулювання містобудівної діяльності», суперечать одна одній та створюють ситуацію невизначеності між органами державної влади, відповідальними за цю сферу.

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Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 12 серпня 2020 року.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 13 березня схвалив проєкти постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.

Зокрема, за словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні будуть створені Державна сервісна служба з містобудування, яка виконуватиме реєстраційні функції у будівництві, Державне агентство з техрегулювання, яке займатиметься оновленням державних будівельних норм та запровадженням параметричної системи у будівельній галузі, а також Державна інспекція з містобудування, яка виконуватиме функції нагляду та контролю в будівельній галузі.

Державна архітектурна-будівельна інспекція України (ДАБІ) була створена у 2014 році як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

До основних завдань ДАБІ належали здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт; здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках; ліцензування будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків, та здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класам наслідків.