Уряд погодив ліквідацію ДАБІ та створення трьох нових органів

Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив проєкти постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, рішення було ухвалене з подальшим доопрацюванням.

“Сьогодні ДАБІ — це структура, яка поєднала в собі багато функцій: і ліцензування, і контроль, і нагляд, і дозволи, в тому числі параметральні речі. Ми приводимо структуру архітектурно-містобудівної галузі у відповідність до найкращих розвинутих структур, які діють у світі. Створюємо три органи центральної влади”, - наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, в Україні будуть створені Державна сервісна служба з містобудування, яка виконуватиме реєстраційні функції у будівництві, Державне агентство з техрегулювання, яке займатиметься оновленням державних будівельних норм та запровадженням параметричної системи у будівельній галузі, а також Державна інспекція з містобудування, яка виконуватиме функції нагляду та контролю в будівельній галузі.

Шмигаль зазначив, що Державна інспекція з містобудування та Державне агентство з техрегулювання будуть створені відповідно у червні та вересні цього року.

Державна архітектурна-будівельна інспекція України (ДАБІ) була створена у 2014 році і є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Основні завдання ДАБІ - здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт; здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках; ліцензування будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків, та здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класам наслідків.