Уряд погодив ліквідацію ДАБІ та створення трьох нових органів

Уряд погодив ліквідацію ДАБІ та створення трьох нових органів

Укрінформ
Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив проєкти постанови про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) та створення замість неї окремих органів, між якими будуть розподілені функції ДАБІ.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, рішення було ухвалене з подальшим доопрацюванням.

“Сьогодні ДАБІ — це структура, яка поєднала в собі багато функцій: і ліцензування, і контроль, і нагляд, і дозволи, в тому числі параметральні речі. Ми приводимо структуру архітектурно-містобудівної галузі у відповідність до найкращих розвинутих структур, які діють у світі. Створюємо три органи центральної влади”, - наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, в Україні будуть створені Державна сервісна служба з містобудування, яка виконуватиме реєстраційні функції у будівництві, Державне агентство з техрегулювання, яке займатиметься оновленням державних будівельних норм та запровадженням параметричної системи у будівельній галузі, а також Державна інспекція з містобудування, яка виконуватиме функції нагляду та контролю в будівельній галузі.

Шмигаль зазначив, що Державна інспекція з містобудування та Державне агентство з техрегулювання будуть створені відповідно у червні та вересні цього року.

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Державна архітектурна-будівельна інспекція України (ДАБІ) була створена у 2014 році і є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Основні завдання ДАБІ - здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт; здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках; ліцензування будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків, та здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класам наслідків.

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