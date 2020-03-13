Зеленський оголосив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції

Президент Володимир Зеленський заявив, що чиновники у сфері будівництва “набудували хмарочос” із корупційних схем, та оголосив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про це він зазначив під час виїзного позачергового засідання Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найбільш болючим залишається зловживання при будівництві саме великих об’єктів. Тому ми ліквідуємо монополію у сфері містобудування. Скажу зараз три слова, на які чекав увесь чесний будівельний бізнес України: ми ліквідуємо ДАБІ”, - сказав Зеленський.

Він запевнив, що відтепер процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників на ухвалення таких рішень.

“За ці роки чиновники набудували у цій галузі хмарочос із різних схем та договорняків, найбільшим джек-потом була видача дозволів у сфері містобудування, навіть щодо малого будівництва”, - підкреслив Президент.

Він нагадав, що у грудні минулого року уряд почав “руйнувати” корупційні схеми у цій сфері, зокрема, запрацював електронний кабінет забудовника й відтоді автоматизовані послуги надаються миттєво та без участі чиновників.

За його словами, за цей час електронним кабінетом українці скористалися вже більше двох тисяч разів.

“В уряді можуть змінюватися обличчя, але курс держави повинен бути і залишається незмінним. Його важливим елементом є і буде подолання корупції”, - наголосив Зеленський.