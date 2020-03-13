Зеленський оголосив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції

Зеленський оголосив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявив, що чиновники у сфері будівництва “набудували хмарочос” із корупційних схем, та оголосив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Про це він зазначив під час виїзного позачергового засідання Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найбільш болючим залишається зловживання при будівництві саме великих об’єктів. Тому ми ліквідуємо монополію у сфері містобудування. Скажу зараз три слова, на які чекав увесь чесний будівельний бізнес України: ми ліквідуємо ДАБІ”, - сказав Зеленський.

Він запевнив, що відтепер процес отримання державних послуг буде прозорим, зручним і з мінімальним впливом чиновників на ухвалення таких рішень.

“За ці роки чиновники набудували у цій галузі хмарочос із різних схем та договорняків, найбільшим джек-потом була видача дозволів у сфері містобудування, навіть щодо малого будівництва”, - підкреслив Президент.

Він нагадав, що у грудні минулого року уряд почав “руйнувати” корупційні схеми у цій сфері, зокрема, запрацював електронний кабінет забудовника й відтоді автоматизовані послуги надаються миттєво та без участі чиновників.

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За його словами, за цей час електронним кабінетом українці скористалися вже більше двох тисяч разів.

“В уряді можуть змінюватися обличчя, але курс держави повинен бути і залишається незмінним. Його важливим елементом є і буде подолання корупції”, - наголосив Зеленський.

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