Половиною багатств світу володіють 26 осіб – ООН

Статки 26 найбагатших людей на Землі еквівалентні прибуткам половини населення планети.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у своїй промові, присвяченій річниці від дня народження колишнього президента ПАР Нельсона Мандели 18 липня.

"Незважаючи на те, що різниця в отримуваних прибутках є величезною, оскільки 26 найбагатших людей у світі мають стільки ж багатства, скільки має половина населення світу, варто відзначити, що життєві можливості людини залежать від таких чинників, як стать, сімейне та етнічне походження, раса та наявність інвалідності", - сказав Гутерріш.

При цьому понад 70 відсотків людей на земній кулі живуть в умовах зростання нерівності, констатував генсек ООН. Єдиним критерієм нерівності він назвав різницю у рівні фінансового добробуту.

"Життя мільйонів людей на планеті багато в чому визначається чинниками, що виникають безпосередньо в момент їхнього народження", - зазначив Гутерріш.

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За його словами, через високий рівень фінансового розшарування у світі виникає економічна нестабільність, корупція, фінансові кризи, зростання злочинності, у зв'язку з чим погіршується фізичне та психічне здоров'я людей.