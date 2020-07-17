Іноземні інвестори обіцяють стежити за збереженням незалежності Нацбанку

Міжнародні інвестори та бізнес-організації США покладаються на професійні якості нового глави НБУ Кирила Шевченка та висловлюють сподівання, що Нацбанк України й надалі зберігатиме незалежність всередині української держави.

При цьому іноземний бізнес обіцяє уважно спостерігати за діями НБУ, зауважив у коментарі Укрінформу президент американсько-української ділової ради (USUBC) Морган Вільямс.

"Члени USUBC не бачили істотної причини для заміни голови Національного банку України, втім це сталося. Кирило Шевченко – професійний банкір, який був ефективним керівником великого державного банку України ("Укргазбанку" – ред.)", - зауважив Вільямс.

Він підкреслив: "В Американсько-українській діловій раді вважають, що він (Шевченко – ред.) зможе впоратися з відповідальністю на цій дуже важливій позиції". Водночас, за словами Вільямса, "ключовим питанням для приватного бізнесу є те, наскільки незалежним залишатиметься НБУ за нового керівника".

Як зауважив президент USUBC, міжнародний бізнес "уважно стежитиме за діями Нацбанку впродовж наступних місяців", щоби чітко розуміти, чи дійсно НБУ залишається незалежною структурою.

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Нагадаємо: американсько-українська ділова рада була створена в жовтні 1995 року з метою просування інвестицій та реалізації торговельних інтересів компаній зі США на ринку України. Рада підтримує заходи щодо поліпшення умов для двосторонньої торгівлі й інвестицій та сприяє зміцненню двосторонніх бізнес-відносин між Україною і США.