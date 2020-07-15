На земельні паї треба оформити право власності до 1 січня 2025 року - Мін'юст

Всі власники нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок або їх спадкоємці повинні оформити право власності на свої паї до 1 січня 2025 року.

Про це інформує пресслужба Мін’юсту у Facebook.

«Відповідно до чинного законодавства України, до 1 січня 2025 року всі власники нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок або їх спадкоємці повинні оформити право власності на свої паї. Якщо вимогу не буде виконано, вважатиметься, що власники ділянок автоматично відмовилися від землі, і вона перейде у комунальну власність територіальної громади», - йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті також розповіли, що потрібно робити, щоб зареєструвати право власності на земельний пай.

Зокрема, громадянину необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування з документом, що посвідчує право на земчастку (пай) і заявою про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості), і за результатами розгляду цих документів орган місцевого самоврядування приймає рішення щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).

Також необхідно звернутися до землевпорядної організації для розроблення технічної документації на земельну ділянку.

«Проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин», - наголошують у міністерстві.

Також, як підкреслюється, особі необхідно звернутися до суб’єкта держреєстрації прав або нотаріуса для проведення держреєстрації права власності на земділянку. Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, пояснюють у відомстві.

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Наголошується, що власник паю може звернутися до суду за визначенням додаткового строку на оформлення права власності.

«Органам місцевого самоврядування забороняється протягом 7 років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, яка сформована з невитребуваних часток, передавати ці паї у приватну власність іншим особам, крім власників», - зазначають у міністерстві.