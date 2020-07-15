Український експорт товарів цьогоріч зменшився на 6%, імпорт - на 12%

Україна в січні-червні 2020 року експортувала товарів на $1,6 млрд або на 6% менше, ніж у І півріччі минулого року; імпортувала товарів - на $3,4 млрд або на 12% менше.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"В Україну імпортували товарів (за І півріччя 2020 року – ред.) на понад $24,3 млрд (у порівнянні з першим півріччям 2019 р. імпорт зменшився на $3,4 млрд або на 12%). Експортували з України на $23 млрд (зменшення експорту склало $1,6 млрд або на 6%)", - йдеться в повідомленні.

експорту

Найбільше імпортували з: Китаю – 15% від загального імпорту, Німеччини – 9%, Російської Федерації – 9%.

Найчастіше імпортували: палива мінеральні; нафту та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні; реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини; засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.

Головні партнери з експорту: Китай – 13% від загального експорту, Польща – 6%, Російська Федерація – 6%.

Найчастіше експортували: зернові культури, чорні метали, жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири, воски тваринного або рослинного походження.

Як повідомлялося, у 2019 році експорт товарів з України становив 50,06 млрд доларів (на 5,8% більше, ніж у 2018 році), імпорт – 60,78 млрд доларів (на 6,3% більше, ніж у 2018 році).