Реалізація промислової продукції цьогоріч зменшилася майже на 13%

За січень-травень 2020 року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 12,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 940,82 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За 5 місяців 2020 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 940,82 млрд грн, що на 12,7% менше, ніж за січень-травень 2019 року. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 269,88 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за січень-травень 2020 року було реалізовано на 130,95 млрд грн (на 27,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), з яких за межі країни — на 43,32 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 23,53 млрд грн (на 36,1% менше); сирої нафти та природного газу — на 31,51 млрд грн (на 46,6% менше); металевих руд — на 62,94 млрд грн (на 10,6% менше).

Продукції переробної промисловості за вказаний період було реалізовано на 590,65 млрд грн (на 11,4% менше, ніж за січень-травень 2019 року), з яких за межі країни — на 225,61 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 217,42 млрд грн (на 0,5% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 140,11 млрд грн (на 22,5% менше); продукції машинобудування — на 60,02 млрд грн (на 17,7% менше).

Також за 5 місяців 2020 року було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 147,78 млрд грн (на 5,1% більше у порівнянні із січнем-травнем 2019 року), вироблено та розподілено газу — на 30,56 млрд грн (на 31,8% менше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн. Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за минулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), переробної промисловості – на 1,60 трлн грн (на 2,4% менше), вироблено, передано та розподілено електроенергії на 331,36 млрд грн (на 0,7% більше), газу — на 73,02 млрд грн (на 12,5% менше).