Промислове виробництво цьогоріч скоротилося на 8,7%

За січень-травень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 8,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

«У січні-травні 2020 року порівняно із січнем-травнем 2019 року індекс промислової продукції становив 91,3%», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у переробній промисловості за вказаний період виробництво скоротилося на 10,0% порівняно із січнем-травнем 2019 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 6,6%.

За 5 місяців 2020 року в Україні було видобуто 8,44 млн тонн кам’яного вугілля (на 24,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 707,3 тис. тонн сирої нафти (на 0,5% більше), 318,2 тис. тонн газового конденсату (на 5,3% більше), 8,13 млрд кубометрів природного газу (на 3,6% менше), 20,97 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 6,2% менше).

Також за січень-травень 2020 року було вироблено 429,7 тис. кубометрів цегли керамічної (на 28,4% менше, ніж за відповідний період 2019 року), 3,16 млн тонн цементу (на 2,3% більше), 8,16 млн тонн чавуну (на 6,4% менше), 3,89 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 6,6% менше).

Електроенергії за січень-травень 2020 року було вироблено на 11,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року, – 60,04 млрд кВт-годин.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, за 2019 рік обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 1,8% у порівнянні із 2018 роком; у 2018 році зростання промислового виробництва становило 1,1% відносно 2017 року.