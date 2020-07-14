В Україні Із продуктів тваринного походження дешевшають свинина та курятина

З червня 2019 року по червень 2020 року свинина подешевшала на 0,2%, куряче філе – на 23,2%, курятина у тушках – на 16,1%, інші товари тваринного походження подорожчали.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

У червні 2020 року десяток яєць в середньому по Україні продавався по 19,10 грн (на 53,2% дорожче, ніж у червні 2019 року); сало – по 73,81 грн за кг (на 2,4% дорожче); яловичина – по 142,65 грн за кг (на 11,0% дорожче); ковбаса варена першого ґатунку – по 100,88 грн за кг (на 4,4% дорожче); морожена риба – по 80,19 грн за кг (на 2,5% дорожче).

При цьому, за вказаний період подешевшали: свинина – на 0,2%, до 118,76 грн за кг; куряче філе – на 23,2%, до 83,10 грн за кг; курятина у тушках – на 16,1%, до 50,50 грн за кг.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% із червня 2019 року по червень 2020 року піднялось у ціні на 3,3% (до 24,95 грн за кг); сири м’які жирні – на 7,4% (до 106,72 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 5,9% (до 61,85 грн за кг); вершкове масло – на 6,3% (до 43,27 грн за 200 г).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у червні 2020 року проти травня 2020 року збільшилися на 0,2%, проти червня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-червень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.