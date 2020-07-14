В Україні суттєво подешевшав "борщовий набір"

Із червня 2019 року по червень 2020 року суттєво подешевшали всі овочі "борщового набору".

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Овочі "борщового набору" з червня 2019 року по червень 2020 року суттєво подешевшали: картопля – на 7,0%, до 16,06 грн за кг, ріпчаста цибуля — на 33,2% (до 12,51 грн за кг); буряк — у 2,6 раза (до 7,57 грн за кг); морква — на 39,3% (до 12,53 грн за кг); капуста — на 17,4% (до 8,04 грн за кг).

Яблука за вказаний період подорожчали у 2,3 раза і у червні 2020 року в середньому по Україні коштували 34,71 грн за кг.

Цукор за рік подешевшав на 1,5% і у червні 2020 року коштував в середньому по країні 14,94 грн за кг, соняшникова олія – на 1,9% (до 34,31 грн за 1 л).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у червні 2020 року проти травня 2020 року збільшилися на 0,2%, проти червня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-червень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.