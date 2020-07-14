Фонд держмайна шукає інвесторів для харківського ДП "Радіореле"

У Харкові в рамках престуру пройшла інвестиційна презентація виставленого на аукціон ДП "Завод "Радіореле", що спеціалізується на виготовленні електророзподільної та контрольної апаратури, яка потрібна у авіації, космічній галузі та зв'язку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, учасником презентації став заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко.

"Головне у приватизаційній політиці держави - залучення інвестицій через прозорий аукціон, модернізація виробництва, створення нових робочих місць. Зараз в Україні у держаній власності понад 3600 підприємств, причому кожне п'яте збиткове, а загальний збиток - більше 170 млрд грн, з них 2,9 млрд грн - борги по зарплаті. За результатами першого кварталу 2020 року той же завод "Радіореле" отримав 1,3 млн грн збитків, тому пошук інвесторів для нього - це вихід зі скрутного становища", - зазначив Кошеленко.

За його словами, Фонд держмайна здійснює ефективний пошук інвесторів "завдяки переходу на роботу в умовах діджіталізації, підготовці та поширення відеоінформації, оціфрованої документації, престурам".

У цьому контексті він наголосив, що ДП "Радіореле" є одним з найбільших підприємств в Україні та сусідніх країнах, що спеціалізується на виготовленні електророзподільної та контрольної апаратури, яка потрібна у авіації, космічній галузі та зв'язку. Разом із тим, внаслідок багаторічного неефективного управління та відсутності дієвої стратегії розвитку завод перебуває у стані рецесії та потребує вжиття рішучих дій з боку майбутнього власника для виправлення ситуації.

За словами Кошеленка, стартова вартість заводу - 194,3 млн грн. "Загальна площа всіх будівель та споруд підприємства складає 49 027,2 кв. м, а земельна ділянка площею 4,096 га перебуває в постійному користуванні", - додав він.

"Аукціон запланований на 21 липня. Кожен потенційний інвестор може придбати це підприємство та надати йому нове життя, треба тільки зареєструватися для участі у електронних торгах за посиланням privatization.gov.ua", - пояснив Кошеленко.

За словами директора заводу Анатолія Донця, не зважаючи на те, що нині замість багатотисячного трудового колективу в цехах працює лише близько 300 робітників, досвід та професійні знання допомагають випускати точну, майже ювелірну продукцію, у тому числі, унікальні реле розміром від 4 мм з контактами, яки виготовляють з добавками дорогоцінних металів.

У рамках престуру журналісти відвідали виробничні корпуси та цехи заводу, поговорили з працівниками, які зараз, при неповній зайнятості, заробляють не більше 4 тис. грн на місяць, але, за їх словами, вірять у інвесторів, які відновлять життя заводу.

Заступник голови Фонду державного майна України Кошеленко взяв також участь у презентації корисної інформації для інвесторів у харківському Інституті праці та соціальних досліджень, який також планується на продаж.