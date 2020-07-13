Рада не підтримала зміни до бюджету про розширення держгарантій

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проєкт закону №3659 про внесення змін держбюджету-2020, яким пропонували розширити напрями надання цьогоріч держгарантій за рішенням Кабміну, що дозволило б продовжити роботу із залучення "Укргідроенерго" іноземних інвестицій для реалізації інвестпроєктів.

Відповідний законопроєкт підтримали 213 народних депутатів - рішення не прийнято, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєкт закону відправили на повторне перше читання.

"Проєктом закону пропонується розширити напрями надання у 2020 році державних гарантій за рішенням Кабінету міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" та часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб’єктам господарювання мікро-, малого та середнього сектору економіки – резидентам України, у тому числі, які зазнали значних фінансових втрат внаслідок запровадження карантинних обмежень та подолання їх наслідків, викликаних респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2", - зазначалося у пояснювальній записці до проєкту закону.

Так, законопроєктом вноситься зміна до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у частині можливості надання державних гарантій у забезпечення зобов’язань за кредитами (позиками) ПрАТ "Укргідроенерго", звільнивши при цьому товариство від зобов’язання надавати забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання за наявності відповідного рішення уряду. Прийняття указаних норм дозволить "Укргідроенерго" продовжити роботу із залучення іноземних інвестицій реалізації інвестиційних проектів "Будівництво Канівської ГАЕС" та "Будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС".

Крім того, передбачається можливість надання державних гарантій на портфельній основі у сумі до 5 млрд грн за рішенням Кабміну в забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем запозичень суб'єктів господарювання – резидентів України перед банками-кредиторами. Указані норми спрямовані на забезпечення можливості доступу до кредитних ресурсів суб’єктам господарювання мікро-, малого та середнього сектору економіки – резидентам України шляхом часткового гарантування державою боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих таким суб’єктам господарювання у розмірі, що не перевищує 80 відсотків загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80 відсотків за кожним окремим кредитом.

Згідно із законопроєктом, механізм надання державних гарантій на портфельній основі встановлює виключно часткове гарантування. Банки-кредитори розподілятимуть кредитні ризики з державою. Передбачається, що це змусить їх виважено підходити до оцінки кредитних ризиків позичальників, внаслідок чого ймовірність настання гарантійних випадків і витрат держбюджету буде мінімальною. Ймовірність настання події дефолту за усім портфелем кредитів, в забезпечення боргових зобов’язань за яким надаватимуться державні гарантії, сягає нуля.

Зазначається, прийняття законопроєкту не призведе до додаткових витрат держбюджету у поточному бюджетному періоді та, за попередніми розрахунками, ймовірність настання гарантійних випадків та, відповідно, витрат бюджету на сплату гарантованих зобов’язань може становити не більше 30 відсотків гарантованих кредитів.

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"Таким чином, ураховуючи те, що гарантією на портфельній основі забезпечуватиметься до 80% портфеля кредитів суб’єктів господарювання, за умови надання у поточному періоді гарантій на всю суму (5 млрд грн, - ред.), ймовірні витрати бюджету у майбутніх бюджетних періодах на виконання гарантійних зобов’язань держави можуть становити не більше 1,2 млрд грн. Період цих витрат не обмежуватиметься одним бюджетним періодом, а залежить від умов укладених банками-кредиторами з позичальниками правочинів щодо надання кредитів", - наголошується в пояснювальній записці.

Як повідомлялося, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 13 липня 2020 року у зв’язку з вимогою Президента України. На позачергове засідання заплановано розгляд 13 питань порядку денного, серед яких законопроєкти про внесення змін до законів "Про ринок електроенергії", "Про державний бюджет України на 2020 рік", до деяких законодавчих актів щодо соцзахисту в умовах карантину та інші.