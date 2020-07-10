Програма з часткового безробіття зберегла понад 300 тисяч робочих місць — Петрашко

Понад 300 тисяч робочих місць вдалося зберегти завдяки програмі з часткового безробіття.

Про це поінформував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомила пресслужба Мінекономіки.

“Програма по частковому безробіттю дійсно працює. Маємо вже понад 300 тисяч робочих місць, які вдалося зберегти завдяки цій урядовій ініціативі. Програма діє по всій Україні і охоплює практично всі сектори. Серед учасників, які вже скористалося підтримкою - представники легкої промисловості, харчової промисловості, транспортної галузі, туризму, ресторанного бізнесу та багатьох інших”, - розповів Петрашко.

Як зазначається, станом на 9 липня до центрів зайнятості роботодавцями подано понад 190 тис. пакетів документів (з них понад 164 тис. – від ФОПів). Вже прийнято понад 165 тис. рішень для здійснення виплат 312 тис. працівників (з них 143,5 тис. – ФОПи). Профінансовано 1 155,5 млн грн.

Наголошується, що за кількістю поданих заявок від підприємців найактивніші Львівська, Харківська, Донецька, Сумська та Чернівецька області.

Зокрема, допомогою по частковому безробіттю скористались - АТ "ТУРБОАТОМ", ЧБ ПП «Екіпаж» (Харківська область), ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" (Волинська область), ТОВ "Кромберг енд Шуберт ЖУ" (м. Київ), ТОВ "Костал Україна" (Київська область), «Вінницький завод «Маяк», «Чернігівавтосервіс», «Черкаська кондитерська фабрика «Меркурій», «Біллербек Україна перо-пухова фабрика», Дніпровський меблевий комбінат та багато ін. Також, відмічається, що через центри зайнятості в червні вдалось працевлаштувати на третину більше осіб (54 тисячі), ніж у травні поточного року. Загалом, від початку карантину ця цифра становить 174 тис. осіб.

“На сьогодні є хороша новина. Десь 3 останні тижні кількість безробітних залишається на стабільному рівні. Ми сподіваємося, як мінімум, що цифра не буде збільшуватися, а навпаки буде скорочуватися”, - підсумував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, постанова Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 22 квітня 2020 року №306 набула чинності 28 квітня.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, з якими роботодавець оформив трудовий договір (крім осіб, які отримують пенсію та осіб, які працюють за сумісництвом). Мова йде про малі та середні компанії, які зупинили або скоротили діяльність на період карантину, сплачували єдиний внесок за загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 6 місяців, що передували даті зупинення діяльності.