Законопроєкт про інвестиційних нянь є одним з найпрогресивніших - Петрашко

Президентський законопроєкт про інвестиційних нянь – один з прогресивніших нових законопроєктів.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна, повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Президент вніс законопроєкт про інвестиційних нянь, який є одним із найпрогресивніших для нових проєктів», - зазначив Петрашко.

За його словами, це серйозний документ, який допоможе новим бізнесам відкриватися в Україні.

«Законопроєкт пропонує пільги і переваги для нових інвесторів – виділення землі на пільгових умовах, звільнення від сплати податку на прибуток, від сплати певних імпортних мит в межах 30% від вартості проєкту протягом десятирічного періоду. Інвестиційний договір буде підписуватися з Кабміном. Це буде практична допомога», - зазначив міністр.

Він наголосив, що базою для «інвестиційних нянь» буде оновлений офіс UkraineInvest. Вже сформована нова наглядова рада UkraineInvest, яку очолив Леван Варшаломідзе. Його заступниця – Олекса Чопівська, до наглядової ради також входять: голова Американської торгової палати Андрій Гундер, виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Анна Дерев’янко, заступник голови Офісу президента Юля Ковалів.

Також, урядовець вважає, що для залучення інвестицій потрібні різні платформи, тому у зв’язку з цим індустріальні парки не втрачають свою актуальність.

«Індустріальні парки – це комплементарний інструмент. Для залучення різних інвестицій треба створювати різні платформи. Одні інвестори ідуть екстериторіально, інші орієнтуються на конкретні території, індустріальні парки», - додав Петрашко.

Як повідомлялося, 1 липня 2020 році у Верховній раді зареєстровано поданий Президентом України проєкт Закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями; 6 липня документ було надано для ознайомлення народним депутатам.