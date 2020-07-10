Банківський сектор України у хорошій формі - представник МВФ

Національний банк України відмінно робить свою справу і виконує свої завдання, відповідно до законодавства, а банківський сектор перебуває у хорошій формі.

Таку думку висловив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман в інтерв’ю виданню "Ліга".

"За всіма критеріями, Національний банк відмінно робить свою справу і ефективно виконує свої завдання, як визначено в Конституції та законі про НБУ. Наразі інфляція низька, міжнародні резерви високі, а банківський сектор у хорошій формі", - сказав він.

Люнгман зауважив, що це створило передумови для сталого економічного зростання, оскільки перш, ніж робити довгострокові інвестиції, інвестори хочуть бути переконані в макроекономічній стабільності.

"Разом із тим, інвестори також повинні бути впевнені у захищеності своїх прав власності, ефективному і рівному ставленні до бізнесу з боку органів влади та справедливості і безкорупційності судів", - наголосив представник МВФ.

Крім того він зауважив, що довгострокове зростання потребує розвиненої транспортної інфраструктури, добре освіченої робочої сили та гарних умов життя.

"Ось чому структурні реформи настільки важливі в Україні. Але впровадження цих реформ є обов’язком виконавчої та законодавчої гілок влади", - наголосив Люнгман.

За його словами, попри те, що за останні п’ять років було зроблено чимало щодо реформування економіки, і за останній рік було ухвалено низку важливих законів, багато чого ще тільки належить зробити.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через «систематичний політичний тиск».

Своєю чергою в Офісі Президента запевнили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що «безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України».

2 липня Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт відповідної постанови.

3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади.