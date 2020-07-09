Україна хоче збільшити товарообіг з країнами АСЕАН до $5 мільярдів — Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, приймаючи послів Соціалістичної Республіки В’єтнам Нгуєн Ань Туана, Республіки Індонезія Юдді Кріснанді та Малайзії Раджа Резу Раджу напередодні відзначення 53-ї річниці з дня заснування Асоціації країн Південно-Східної Азії, повідомляє пресслужба МЗС.
"Наша мета — зростання товарообігу з країнами АСЕАН до $5 мільярдів. Це амбітне завдання. Ми рішуче налаштовані на просування торгівлі та збільшення інвестицій, а отже, зможемо надати суттєвого поштовху економічній співпраці через реалізацію спільних взаємовигідних проєктів", - наголосив глава МЗС.
Він закликав партнерів в АСЕАН розглянути можливість укладення Меморандуму про співробітництво між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та Бізнес-консультативною радою АСЕАН.
Кулеба також офіційно запропонував започаткувати в Україні діяльність Комітету АСЕАН за участю послів держав-членів Асоціації, акредитованих в нашій країні, як бази для налагодження контактів між представниками політичних та ділових кіл.
Сторони підтвердили зацікавленість в укладенні двосторонніх угод щодо преференційної торгівлі, що сприяло б зростанню у найближчій перспективі обсягів торгівлі між Україною та країнами АСЕАН та реалізації взаємовигідних інвестиційних проєктів.
Співрозмовники окремо зупинилися на можливостях заснування наукового Центру АСЕАН на базі одного з вищих навчальних закладів України.
Нагадаємо: асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) – це ключова регіональна організація Південно-Східної Азії створена у 1967 році, до якої входять 10 країн: Бруней Даруссалам, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни.
Україна прагне приєднатися до головного документа АСЕАН — Договору про дружбу та співробітництво у Південно-Східній Азії та набути статус спостерігача в Міжпарламентській асамблеї Асоціації.
Якщо у 2018 році загальний обсяг торгівлі з країнами АСЕАН становив $2,837 млрд, то у 2019 вже $3,065 млрд. Експорт зріс з $1,634 млрд до $1,779 млрд, а імпорт – з $1,202 млрд до 1,540.
Серед ключових країн-партнерів України за підсумками першого півріччя 2020 року — Індонезія, В’єтнам, Малайзія, Таїланд, Сінгапур.