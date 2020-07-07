Кулеба обговорив з аграріями Херсонщини можливості виходу на ринки інших країн

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів робочу онлайн-зустріч з представниками аграрної та харчової промисловості Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що участь у заході також взяли голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв та заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - торговий представник України Тарас Качка, а до дискусії долучилися представники майже 20 виробничих підприємств регіону.

“Учасники обговорили можливості допомоги бізнесу у проходженні процедур сертифікації та визнання української продукції на ринках інших країн, вирішення логістичних проблем та лібералізації митних правил”, - йдеться у повідомленні.

Глава МЗС нагадав про перезавантаження Ради експортерів та інвесторів при МЗС України як ефективної платформи, на базі якої відбуватиметься подальша взаємодія з бізнесом.

«Наша спільна мета - не просто більше експортувати, а перетворити Україну на справжнього гаранта світової продовольчої безпеки», - наголосив Кулеба.

Учасники привітали ініціативу міністра проводити і надалі зустрічі у такому форматі, які є ефективним засобом підтримання діалогу з регіонами задля просування інтересів вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках