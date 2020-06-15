Україна отримає $200 мільйонів на програму приватних інвестицій в агробізнес

Україна розпочала реалізацію Програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство", згідно з якою Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) надає Україні 200 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"20 травня цього року, після здійснення Україною внутрішньодержавних процедур, угода про позику набрала чинності. Реалізація Програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України" дозволить Україні пом’якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектору, зокрема малих і середніх підприємств (МСП), у сільськогосподарському ринку факторів виробництва та ринку товарів України ", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що програмою заплановано створення Державного аграрного реєстру та відкритий до нього доступ широкому загалу. Буде проведено інвентаризацію земель державної власності та внесено відомості щодо них до Державного земельного кадастру.

Заплановано також проведення супутникового картографування території України і створення автоматизованої системи оповіщення щодо змін у Державному земельному кадастрі.

Буде посилено систему державного контролю на державному кордоні України з урахуванням вимог ЄС та найкращих світових практик.

Угода про позику була укладена 27 серпня 2019 року з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Проєкт реалізовуватиметься Мінекономіки, Мінрегіоном, Мін‘юстом, Держгеокадастром, Держспоживслужбою, відповідно до Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство на період до 2023 року, схваленої розпорядженням КМУ від 5 липня 2019 р. №595-р.