Потрібен системний підхід до контролю за іноземними інвестиціями - Мінекономіки

Потрібен системний підхід до контролю за іноземними інвестиціями - Мінекономіки

Укрінформ
В Україні має бути сформований системний підхід до здійснення контролю за залученням іноземних інвестицій.

Про це заявила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді у рамках VI Ukrainian Antitrust Forum, повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Скринінг впливу інвестицій на національну безпеку держави є критично важливим. У період трансформації Антимонопольного комітету України і сфери безпеки та оборони має бути сформований системний підхід до здійснення контролю за залученням таких іноземних інвестицій»,- сказала Панаіотіді.

За інформацією Мінекономіки, в Україні наразі не існує спеціального законодавства, яке б регулювало здійснення скринінгу міжнародних інвестицій, які мають стратегічне значення для безпеки держави. Де-факто цю функцію контролю здійснює Антимонопольний комітет України, що, на думку міністерства, є неприроднім стосовно його повноважень.

Як зазначається, з метою регулювання цих питань та враховуючи кращі міжнародні практики, Мінекономіки разом із міжнародними партнерами розроблено проєкт Закону України «Про порядок здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України», реалізація якого передбачає: впровадження системи оцінювання впливу іноземних інвестицій; запобігання концентрації іноземного капіталу у сферах, що мають стратегічне значення; надання компаніям стратегічного значення можливість співпрацювати з інвесторами, які мають бездоганну ділову репутацію; забезпечення для іноземних інвесторів прозорого механізму оцінки впливу своїх інвестицій та погодження угод із стратегічно важливими підприємствами.

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Також, прийняття законопроєкту дозволить позбавити Антимонопольний комітет України невластивих йому функцій та сприятиме системному підходу до контролю залучення таких іноземних інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, за І квартал 2020 року в економіку України було залучено близько 76,91 млрд грн капітальних інвестицій (на 29% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). Лише 0,7% від цієї суми — кошти іноземних інвесторів.

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