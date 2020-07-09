Потрібен системний підхід до контролю за іноземними інвестиціями - Мінекономіки

В Україні має бути сформований системний підхід до здійснення контролю за залученням іноземних інвестицій.

Про це заявила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді у рамках VI Ukrainian Antitrust Forum, повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Скринінг впливу інвестицій на національну безпеку держави є критично важливим. У період трансформації Антимонопольного комітету України і сфери безпеки та оборони має бути сформований системний підхід до здійснення контролю за залученням таких іноземних інвестицій»,- сказала Панаіотіді.

За інформацією Мінекономіки, в Україні наразі не існує спеціального законодавства, яке б регулювало здійснення скринінгу міжнародних інвестицій, які мають стратегічне значення для безпеки держави. Де-факто цю функцію контролю здійснює Антимонопольний комітет України, що, на думку міністерства, є неприроднім стосовно його повноважень.

Як зазначається, з метою регулювання цих питань та враховуючи кращі міжнародні практики, Мінекономіки разом із міжнародними партнерами розроблено проєкт Закону України «Про порядок здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України», реалізація якого передбачає: впровадження системи оцінювання впливу іноземних інвестицій; запобігання концентрації іноземного капіталу у сферах, що мають стратегічне значення; надання компаніям стратегічного значення можливість співпрацювати з інвесторами, які мають бездоганну ділову репутацію; забезпечення для іноземних інвесторів прозорого механізму оцінки впливу своїх інвестицій та погодження угод із стратегічно важливими підприємствами.

Також, прийняття законопроєкту дозволить позбавити Антимонопольний комітет України невластивих йому функцій та сприятиме системному підходу до контролю залучення таких іноземних інвестицій.

Як повідомляв Укрінформ, за І квартал 2020 року в економіку України було залучено близько 76,91 млрд грн капітальних інвестицій (на 29% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). Лише 0,7% від цієї суми — кошти іноземних інвесторів.