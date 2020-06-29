Україна бореться за повернення довіри іноземних інвесторів – Стефанішина

Україна розуміє проблеми, з якими стикаються іноземні інвестори і робить все для повернення їх довіри.

У цьому запевнила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у своєму відеозверненні до конференції в Берліні з нагоди 20-річчя Німецько-українського форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розуміємо проблеми, з якими стикається бізнес в Україні, і щодня працюємо над їх усуненням. Повернення довіри іноземних інвесторів до України є беззаперечним пріоритетом для Президента, для всього уряду і для мене особисто», - заявила Стефанішина.

За її словами, уряд разом з партнерами докладають усіх зусиль, щоб пандемія і економічна криза не підважила здобутки України, щоб кожен з українських підприємців, інвесторів, які працюють в Україні, вийшли сильнішими з цієї кризи.

Урядовець підкреслила, що продовження реформ є основним завданням уряду, який націлений на досягнення результатів і сприяння побудові привабливого інвестиційно-економічного середовища, побудові надійної основи для економічного зростання та покращення життя українських громадян.

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Серед ключових реформ - боротьба з корупцією, судова реформа, покращення ділового клімату, створення енергоефективності, а також реформування системи державного управління і продовження реформи децентралізації, зазначила вона.

«Щодня Україна робить крок у напрямку перетворення на сучасну європейську державу і вже досягла значного прогресу на шляху цієї трансформації», - зауважила Стефанішина.

Вона окреслила пріоритети своєї діяльності. Перш за все йдеться про подальшу торгову лібералізацію з ЄС, адже Київ націлений на розкриття реального повного потенціалу вільної торгівлі між Україною і ЄС. Для цього українська сторона хоче зробити оцінку виконання Угоди про асоціацію і розпочати оновлення умов торгової лібералізації, адже чинні умови були сформовані 10 років тому, «коли Україна була частиною іншої політичної і економічної реальності».

Особливу увагу Стефанішина планує спрямувати на розвиток українсько-німецького співробітництва, в першу чергу економічного, адже за рішенням Кабінету міністрів саме віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції очолює Україно-німецьку групу високого рівня з питань економічного співробітництва.

Німеччина, нагадала член уряду, є одним з найважливіших торгових і інвестиційних партнерів України і відіграє вагому роль в європейській трансформації України. Україна вдячна Німеччині та ЄС за безпрецедентну підтримку: фінансову, економічну, політичну, підтримку української економіки, малого і середнього бізнесу, системи охорони здоров’я і вразливих соціальних груп, сказала політик.

Вона в черговий раз закликала Берлін до збереження санкційного режиму, який є одним з найефективніших інструментів стримування російської агресії проти України. Україна залишається відданою принципу мірного врегулювання конфлікту на Донбасі та очікує, що Росія почне виконувати домовленості та поважати міжнародне право.

Підтримка Німеччиною та світу цих зусиль України є ключовою, резюмували віцепрем'єр-міністр.